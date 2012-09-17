Белорусский теннисист Максим Мирный в конце сезона поменяет партнёра

Новости Беларуси. Белорусский теннисист Максим Мирный в конце года завершит совместное выступление в парном разряде с канадцем Даниелем Нестором. Об этом белорус сообщил на пресс-конференции в Лодзи после матча Кубка Дэвиса с командой Польши.

Максим Мирный, белорусский теннисист:

Это решение было принято после совместного обсуждения, в конце каждого года партнеры обсуждают свои цели и позиции на следующий сезон. У меня с Даниелем мнения по поводу следующего теннисного года разошлись. Мы хорошие друзья, но как игроки в парном разряде, мы будем продолжать делать то же самое, только с разными партнерами. Я пытаюсь справится с моими травмами, а Даниель становится только сильнее, и планирует участие в большом количестве турниров. Мы были честны друг с другом, и поэтому решили прекратить совместное сотрудничество. Когда мы выбираем будущего партнера, мы стараемся, чтобы получилось так, чтобы мы и жили неподалеку и тренировались совместно чаще. С Даниелем, одной из причин, почему мы решили продолжать с другими партнерами, нам было трудно – я остаюсь в Европе и тренируюсь, он возвращается в Торонто. Очень сложно потом возвращаться на турнир, отсутствуя неделю-две друг от друга.

За два года выступлений в паре Мирный и Нестор выиграли 8 турниров под эгидой АТП, в том числе итоговый 2011 года, дважды выигрывали «Ролан Гаррос», а также долгое время занимали первое место в мировом парном рейтинге.

В следующем году Нестор будет играть с 38-летним индийцем Махешем Бхупати, Мирный продолжит карьеру в паре с румыном Хорией Текэу. За время своей профессиональной карьеры 27-летний румынский теннисист выиграл 13 парных титулов, в активе 35-летнего Мирного 45 таких побед (с разными партнерами).

Даниель Нестор, канадский теннисист:

Макс не уверен в том, что сможет провести полноценный следующий сезон, его беспокоит травмированный локоть. Мне же тяжело ждать до последнего и зависеть от его решения. Поэтому я решил сменить партнёра. В следующем году буду играть с Махешем Бхупати. Я очень уважаю Махеша за его достижения в парном теннисе. У него отличные данные для игры в паре. Чувствую, что если он сможет хорошо адаптироваться к игре с левшой на одной половине корта, у нас будет отличная команда.

Напомним, Максим Мирный в паре с Викторией Азаренко в финале смешанного разряда стали чемпионами Олимпиады-2012 в Лондоне.