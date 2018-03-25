«В любых видах спорта прежде всего нужно победить себя». Интервью Юрия Голуба о пути к паралимпийскому пьедесталу
Новости Беларуси. На неделе из южно-корейского Пхёнчхана на родину вернулись белорусские паралимпийцы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Выступление наших спортсменов на зимних стартах без преувеличения можно назвать триумфальным: 12 медалей и восьмая строчка в общем зачете – это наш лучший результат за всю историю!
С золотым медалистом Пхёнчхана – Юрием Голубом – поговорил Евгений Пустовой.
Юрий, здравствуйте! Поздравляю вас с победами! Как себя чувствует паралимпийский чемпион?
Юрий Голуб, чемпион XII зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане:
Спасибо, чувствую себя хорошо, даже очень. Отдыхаем понемногу. Активный отдых.
Это вы называете отдыхом?
Конечно.
То есть для вас лыжи – это хобби, профессия или всё вместе взятое?
Всё вместе взятое.
Когда возникла такая любовь к спорту?
Меня отец лет в 5-6 поставил, и как-то сразу я влюбился в лыжи – и понеслось.
Ваш отец, по-моему, в интервью сказал, что вам помог выиграть ваш музыкальный слух.
Частично да, потому что мы в биатлоне стреляем на звук (особенность такая) и ловим тон. И чем выше высота тона, тем ближе к центру мишени. К этой особенности тоже нужно привыкать, тренироваться.
Помните первые соревнования?
Да, у меня тогда спринт был. Было девять промахов, девять штрафных кругов. Был десятый.
А сейчас первый.
Сейчас первый.
Дорога к Олимпу сложно далась?
Это все-таки работа. Постоянно тренируешься. Каждый день встаешь на тренировку. Работаешь, терпишь. В этом есть трудность. Но в этом есть и кайф. В любом спорте, в любых видах спорта прежде всего нужно победить себя. Если человек смог себя преодолеть, то, возможно, будет какой-то результат.
От Глуска до пьедестала Олимпиады. Даже название райцентра, по одной из легенд, значит «глушь». Вы с райцентра вышли на мировую арену.
Значит, сверху так задумано было. Тренер мой встретил, и я об этом очень давно мечтал – представлять страну на соревнованиях, выступать на соревнованиях серьезного уровня. Решения не было, просто пошел и всё, когда мне предложили.
Мечтал раньше поднять свой флаг на церемонии награждения. Будем следующую мечту сейчас придумывать.
А что вы тогда чувствовали?
Гордость за страну. Всё-таки когда флаг по центру – это непередаваемо. Плюс звучит наш гимн, который мы с Дмитрием Будиловичем пели с превеликим удовольствием.