«В любых видах спорта прежде всего нужно победить себя». Интервью Юрия Голуба о пути к паралимпийскому пьедесталу

Новости Беларуси. На неделе из южно-корейского Пхёнчхана на родину вернулись белорусские паралимпийцы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Выступление наших спортсменов на зимних стартах без преувеличения можно назвать триумфальным: 12 медалей и восьмая строчка в общем зачете – это наш лучший результат за всю историю! С золотым медалистом Пхёнчхана – Юрием Голубом – поговорил Евгений Пустовой.

Юрий, здравствуйте! Поздравляю вас с победами! Как себя чувствует паралимпийский чемпион?

Юрий Голуб, чемпион XII зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане:

Спасибо, чувствую себя хорошо, даже очень. Отдыхаем понемногу. Активный отдых. Это вы называете отдыхом? Конечно. То есть для вас лыжи – это хобби, профессия или всё вместе взятое? Всё вместе взятое. Когда возникла такая любовь к спорту? Меня отец лет в 5-6 поставил, и как-то сразу я влюбился в лыжи – и понеслось.

Ваш отец, по-моему, в интервью сказал, что вам помог выиграть ваш музыкальный слух. Частично да, потому что мы в биатлоне стреляем на звук (особенность такая) и ловим тон. И чем выше высота тона, тем ближе к центру мишени. К этой особенности тоже нужно привыкать, тренироваться. Помните первые соревнования? Да, у меня тогда спринт был. Было девять промахов, девять штрафных кругов. Был десятый. А сейчас первый. Сейчас первый. Дорога к Олимпу сложно далась? Это все-таки работа. Постоянно тренируешься. Каждый день встаешь на тренировку. Работаешь, терпишь. В этом есть трудность. Но в этом есть и кайф. В любом спорте, в любых видах спорта прежде всего нужно победить себя. Если человек смог себя преодолеть, то, возможно, будет какой-то результат.