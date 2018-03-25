Прямой эфир

«В любых видах спорта прежде всего нужно победить себя». Интервью Юрия Голуба о пути к паралимпийскому пьедесталу

25 марта 2018 16:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На неделе из южно-корейского Пхёнчхана на родину вернулись белорусские паралимпийцы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Выступление наших спортсменов на зимних стартах без преувеличения можно назвать триумфальным: 12 медалей и восьмая строчка в общем зачете – это наш лучший результат за всю историю!

С золотым медалистом Пхёнчхана – Юрием Голубом – поговорил Евгений Пустовой.

«В любых видах спорта прежде всего нужно победить себя». Интервью Юрия Голуба о пути к паралимпийскому пьедесталу-1

Юрий, здравствуйте! Поздравляю вас с победами! Как себя чувствует паралимпийский чемпион?

«В любых видах спорта прежде всего нужно победить себя». Интервью Юрия Голуба о пути к паралимпийскому пьедесталу-4

Юрий Голуб, чемпион XII зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане:
Спасибо, чувствую себя хорошо, даже очень. Отдыхаем понемногу. Активный отдых.

Это вы называете отдыхом?

Конечно.

То есть для вас лыжи – это хобби, профессия или всё вместе взятое?

Всё вместе взятое.

Когда возникла такая любовь к спорту?

Меня отец лет в 5-6 поставил, и как-то сразу я влюбился в лыжи – и понеслось.

«В любых видах спорта прежде всего нужно победить себя». Интервью Юрия Голуба о пути к паралимпийскому пьедесталу-7

Ваш отец, по-моему, в интервью сказал, что вам помог выиграть ваш музыкальный слух.

Частично да, потому что мы в биатлоне стреляем на звук (особенность такая) и ловим тон. И чем выше высота тона, тем ближе к центру мишени. К этой особенности тоже нужно привыкать, тренироваться.

Помните первые соревнования?

Да, у меня тогда спринт был. Было девять промахов, девять штрафных кругов. Был десятый.

А сейчас первый.

Сейчас первый.

Дорога к Олимпу сложно далась?

Это все-таки работа. Постоянно тренируешься. Каждый день встаешь на тренировку. Работаешь, терпишь. В этом есть трудность. Но в этом есть и кайф. В любом спорте, в любых видах спорта прежде всего нужно победить себя. Если человек смог себя преодолеть, то, возможно, будет какой-то результат.

«В любых видах спорта прежде всего нужно победить себя». Интервью Юрия Голуба о пути к паралимпийскому пьедесталу-10

От Глуска до пьедестала Олимпиады. Даже название райцентра, по одной из легенд, значит «глушь». Вы с райцентра вышли на мировую арену.

Значит, сверху так задумано было. Тренер мой встретил, и я об этом очень давно мечтал – представлять страну на соревнованиях, выступать на соревнованиях серьезного уровня. Решения не было, просто пошел и всё, когда мне предложили.

Мечтал раньше поднять свой флаг на церемонии награждения. Будем следующую мечту сейчас придумывать.

А что вы тогда чувствовали?

Гордость за страну. Всё-таки когда флаг по центру – это непередаваемо. Плюс звучит наш гимн, который мы с Дмитрием Будиловичем пели с превеликим удовольствием.

«В любых видах спорта прежде всего нужно победить себя». Интервью Юрия Голуба о пути к паралимпийскому пьедесталу-13

# Фотофакт # Паралимпийские игры # Юрий Голуб

Другие новости рубрики

Все новости
Дарья Домрачева выиграла последнюю гонку сезона
25 марта 2018 14:53

Дарья Домрачева выиграла последнюю гонку сезона

24 марта дружина Президента Беларуси одержала победу над командой Брестской области со счётом 8:4
24 марта 2018 18:12

24 марта дружина Президента Беларуси одержала победу над командой Брестской области со счётом 8:4

Кайса Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе КМ в Тюмени. Домрачева – четвёртая
24 марта 2018 15:01

Кайса Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе КМ в Тюмени. Домрачева – четвёртая