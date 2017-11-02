В Лиге чемпионов 1 ноября определились еще два делегата в плей-офф

Новости мира. Следом за ПСЖ и «Баварией» дорогу в евро-весну проложили себе английские «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Клуб из Лондона принимал на стадионе Уэмбли мадридский «Реал», и здесь многие ожидали увлекательной и интригующей борьбы. Правда, так и не дождались – «шпоры» добились над действующим победителем турнира очень уверенной победы. Залогом успеха стал дубль Деле Алли, приправленный голом Кристиана Эриксена. Гости из Мадрида за десять минут до свистка один мяч отквитали (забил Роналду), однако о спасении положения речи уже не шло.

«Реал» уступает 1:3, и пропускает «Тоттенхэм» на чистое первое место в группе.

В параллельной встрече квартета H «Боруссия» снова потеряла очки с кипрским «Апоэлом» – 1:1. Шансы попасть в плей-офф у дортмундцев теперь близки к нулю.

В центральной дуэли группы F сошлись «Наполи» и «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы пропустила первой, но еще до перерыва смогла восстановить паритет. Во второй половине «качели» продолжились, только теперь отыгрываться пришлось уже хозяевам – 2:2. Но в ничейную бухту игра в Неаполе так и не приплыла – точные удары Серхио Агуэро и Рахима Стерлинга позволили «Ман-Сити» победить и забронировать себе место в нокаут-раунде.

«Наполи» же поборется за вторую позицию с донецким «Шахтером», хотя шансы последнего предпочтительнее. В среду «горняки» одолели в Харькове голландский «Фейеноорд» – 3:1.