Баскетболисты «Цмоки-Минск» проиграли венгерскому клубу «Альба Фехервар» в рамках группового раунда Кубка ФИБА

Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоков» провели 3-й матч в рамках группового раунда Кубка ФИБА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Парни Александра Крутикова выясняли отношения с аутсайдером квартета F – венгерским клубом «Альба Фехервар».

Ранее данный коллектив потерпел в турнире 2 поражения, однако 1 ноября наконец порадовал свою публику.

К большому перерыву «Цмоки» имели перевес «плюс 10», но вторую половину матча провалили. В итоге поражение – 64:73, которое усложнило «драконам» задачу попадания в следующий этап Кубка ФИБА.