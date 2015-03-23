Новости Беларуси. В Кубке Беларуси по футболу прошли первые матчи четвертьфинальной стадии.

Громкая сенсация грянула в дуэли минского «Динамо» и «Витебска».

Столичные футболисты в дебютной игре под руководством нового главного тренера Душана Угрина потерпели шокирующее поражение от новичков высшей лиги из Витебска – 1:2.

Любопытно, что все три мяча в этой игре были забиты головой. Гости открыли счет: на 26-й минуте отличился Скитов. Под занавес тайма Политевич восстановил равновесие, но последнее слово осталось за витеблянами. На 50-й минуте Лебедев подвел итог – 2:1 в пользу гостей.

В трех других матчах в сумме был забит всего один мяч.

БАТЭ с минимальной разницей одолел «Неман», а вот «Белшина» с брестским «Динамо» и «Гранит» с «Шахтером» разошлись безголевым миром.

Ответные четвертьфинальные встречи пройдут 4 апреля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».