В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр – 2024

В Древней Олимпии зажжен огонь для летних игр 2024 года в Париже, тем самым ознаменовав заключительный этап подготовки к спортивному мероприятию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обычно факел зажигается от солнечных лучей с помощью параболического зеркала, но из-за облачной погоды, в этот раз его зажгли при помощи «резервного пламени». Официально огонь передадут организаторам главного старта четырехлетия 26 апреля после 11-дневной эстафеты по Греции. Путешествие пламени на французской территории продлится 68 дней. Эстафета завершится в Париже зажжением олимпийского огня 26 июля.