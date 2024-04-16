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В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр – 2024

16 апреля 2024 14:51
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В Древней Олимпии зажжен огонь для летних игр 2024 года в Париже, тем самым ознаменовав заключительный этап подготовки к спортивному мероприятию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Греции зажгли огонь летних Олимпийских игр – 2024-1

Обычно факел зажигается от солнечных лучей с помощью параболического зеркала, но из-за облачной погоды, в этот раз его зажгли при помощи «резервного пламени». Официально огонь передадут организаторам главного старта четырехлетия 26 апреля после 11-дневной эстафеты по Греции. Путешествие пламени на французской территории продлится 68 дней. Эстафета завершится в Париже зажжением олимпийского огня 26 июля.

# Олимпиада 2024

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