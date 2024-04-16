Белорусский хоккеист Ян Шостак был признан первой звездой в матче плей-офф USHL

Команда белоруса «Линкольн» соперничает с «Ватерлоо». Отечественный голкипер отразил все 40 бросков и помог своей дружине одержать победу – 1:0. По итогам встречи Шостак был заслуженно признан первой звездой противостояния. Также в составе «Линкольна» ассистом отметился белорусский нападающий Герман Яваш.