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Белорусский хоккеист Ян Шостак был признан первой звездой в матче плей-офф USHL

16 апреля 2024 14:45
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Ян Шостак оформил шатаут в первом матче плей-офф главной юниорской лиги США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский хоккеист Ян Шостак был признан первой звездой в матче плей-офф USHL-1

Команда белоруса «Линкольн» соперничает с «Ватерлоо». Отечественный голкипер отразил все 40 бросков и помог своей дружине одержать победу – 1:0. По итогам встречи Шостак был заслуженно признан первой звездой противостояния. Также в составе «Линкольна» ассистом отметился белорусский нападающий Герман Яваш.

# Хоккей

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