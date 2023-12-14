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Гандболистки БНТУ-БелАЗ прервали серию поражений в чемпионате Беларуси

14 декабря 2023 13:33
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Женский гандбольный клуб БНТУ-БелАЗ прервал череду неудач в национальном чемпионате. «Студентки» дома справились с «Городничанкой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандболистки БНТУ-БелАЗ прервали серию поражений в чемпионате Беларуси-1

Вице-чемпионки выходили на противостояние не в лучшем настроении, имея за плечами два поражения. Неприятная традиция была сломлена. Финальный результат – 34:29. Данный успех позволил БНТУ выйти на вторую позицию в таблице. А вне конкуренции – «Гомель». Он не оставил шансов «Витебчанке» – 35:24. В еще одном противостоянии «Березина» сломила сопротивление «Берестья» – 33:30.

# Гандбол

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