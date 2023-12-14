Гандболистки БНТУ-БелАЗ прервали серию поражений в чемпионате Беларуси

Вице-чемпионки выходили на противостояние не в лучшем настроении, имея за плечами два поражения. Неприятная традиция была сломлена. Финальный результат – 34:29. Данный успех позволил БНТУ выйти на вторую позицию в таблице. А вне конкуренции – «Гомель». Он не оставил шансов «Витебчанке» – 35:24. В еще одном противостоянии «Березина» сломила сопротивление «Берестья» – 33:30.