Белорусская теннисная федерация подвела итоги 2023 года

Победительница юношеских Олимпийских игр – 2014 Ирина Шиманович удостоилась награды «Результат года». Девушка смогла пройти квалификацию турнира Большого шлема Ролан-Гаррос, а также преодолеть первый круг основной сетки. Яна Колодынская победила в номинации «Характер года», ну а командой года признана СДЮШОР «Смена». Всего Белорусская федерация тенниса отметила лучших в 15 номинациях.

Ирина Хрипач, заместитель председателя Белорусской теннисной федерации:

Мы решили выделить всех, как профессиональных теннисистов, так и юниоров. Лучший теннисист года у нас Николай Голяк. Он за этот год сделал многое, он был в финалах на 75-тысячниках. Поднялся на свою высшую позицию для себя – 385-й. Мы ждем еще большего результата. Мы отметили юниоров. Прорыв года у нас Алена Фалей. На 706-й позиции – стала 235-й. Непростой год был, но двигаются спортсмены, вопреки трудностям, запретам. И стараются повышать свой результат. Мы в них верим, Белорусская теннисная федерация сделает все необходимое, и дай бог, все получится.

В номинации «Олимпийские надежды» лучшими были признаны четыре юных игрока, а приз «Лучшего тренера» среди юниоров разделили сразу пять наставников. Белорусский теннис имеет свои давние традиции, и сегодняшние результаты тому подтверждение.