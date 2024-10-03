В Душанбе проходит юниорский чемпионат мира по дзюдо

В столице Таджикистана Душанбе набирает ход юниорский чемпионат мира по дзюдо среди спортсменов до 21 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего награды представительного турнира оспаривают более 100 участников из 20 стран. В белорусском составе 4 парня и 2 девушки. Сегодня на татами Дворца спорта выходили два наших соотечественника. В весовой категории до 73 килограммов Антон Дубовик выиграл стартовый поединок у Кемаля Овездурдыева из Узбекистана, но затем уступил азербайджанцу Вусалу Гуландарзадэ.

Без награды остался еще один белорус. Евгений Горбачев уже в первой схватке проиграл Ренату Кроитору из Молдовы. Шанс подняться на пьедестал в весе свыше 100 килограммов будет у Никиты Маскова, он выступит 5 октября. В этот же день будем болеть за нашу Славяну Рылкевич в категории до 78 килограммов.