В церемонии открытия II Европейских игр будут задействованы камера-паук и дополненная реальность

Новости Беларуси. Тысяча световых голов и три тысячи квадратных метров экранов. На стадионе «Динамо» начали монтаж оборудования к церемонии открытия II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим заняты более 200 человек, в том числе российские специалисты.

Впервые в СНГ снимать церемонию с высоты будет камера-паук, а полное погружение в происходящее на арене обеспечит уникальная технология дополненной реальности. С применением нанотехнологий каждую чеканили по 20 часов. Что особенного в дизайне и сколько весит медаль II Европейских игр? Лейтмотивом церемонии станут белорусские традиции и последние достижения нашей страны в различных областях.

Сергей Хомич, начальник управления церемоний и культурной программы дирекции II Европейских игр:

Церемонию открытия традиционно смотрят даже больше людей, чем посмотрят остальные соревнования. Поэтому, это возможность рассказать о стране. Традиционно, во время церемонии открытия рассказывается и культура, и история, и то, чем гордится страна.

Сергей Калинников, технический продюсер церемоний открытия и закрытия II Европейских игр:

Это мероприятие уровня Олимпийских игр. Готовилось оно порядка года, монтаж – больше месяца. И самое тяжёлое, что мы должны оставить поле в рабочем состоянии, так как на следующий день здесь пройдут тренировки, а после – соревнования.