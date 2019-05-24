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В церемонии открытия II Европейских игр будут задействованы камера-паук и дополненная реальность

24 мая 2019 15:10
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Новости Беларуси. Тысяча световых голов и три тысячи квадратных метров экранов. На стадионе «Динамо» начали монтаж оборудования к церемонии открытия II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этим заняты более 200 человек, в том числе российские специалисты.

В церемонии открытия II Европейских игр будут задействованы камера-паук и дополненная реальность-1

Впервые в СНГ снимать церемонию с высоты будет камера-паук, а полное погружение в происходящее на арене обеспечит уникальная технология дополненной реальности.

С применением нанотехнологий каждую чеканили по 20 часов. Что особенного в дизайне и сколько весит медаль II Европейских игр?

Лейтмотивом церемонии станут белорусские традиции и последние достижения нашей страны в различных областях.

В церемонии открытия II Европейских игр будут задействованы камера-паук и дополненная реальность-4

Сергей Хомич, начальник управления церемоний и культурной программы дирекции II Европейских игр:
Церемонию открытия традиционно смотрят даже больше людей, чем посмотрят остальные соревнования. Поэтому, это возможность рассказать о стране. Традиционно, во время церемонии открытия рассказывается и культура, и история, и то, чем гордится страна.

В церемонии открытия II Европейских игр будут задействованы камера-паук и дополненная реальность-7

Сергей Калинников, технический продюсер церемоний открытия и закрытия II Европейских игр:
Это мероприятие уровня Олимпийских игр. Готовилось оно порядка года, монтаж – больше месяца. И самое тяжёлое, что мы должны оставить поле в рабочем состоянии, так как на следующий день здесь пройдут тренировки, а после – соревнования.

В церемонии открытия II Европейских игр будут задействованы камера-паук и дополненная реальность-10

К официальной церемонии изменится даже чаша Олимпийского огня. На её основной части появятся символы всех стран-участниц мульти-спортивного форума. Генеральную репетицию со зрителями на «Динамо» проведут 19 июня за два дня до начала долгожданного шоу.

# Европейские игры # Сергей Хомич # Сергей Калинников # Фотофакт

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