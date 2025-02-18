В Бресте прошла жеребьёвка чемпионата Беларуси по футболу

18 февраля в Бресте прошла жеребьевка чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Организаторы, как и в прошлом году, выбрали символичное место проведения жеребьевки – в год 80-летия Победы она прошла в знаковом для нашей страны месте, «Брестской крепости». Чемпионат стартует 13 марта, завершится – 30 ноября. Турнир пройдет по классической схеме, в два круга. Минское «Динамо» начнет защиту титула игрой со «Сморгонью». Серебряный призер, гродненский «Неман» проэкзаменует «Молодечно» – этот клуб вернулся в элиту после 22-летнего перерыва. Обладатель бронзы, жодинский «Торпедо-БЕЛАЗ» сыграет с «Гомелем». Дебютант лиги «МЛ» встретится со «Слуцком».