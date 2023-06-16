Кондратьев на евроквалификации в Будапеште: «Мы очень довольны, что сюда приехали. Для нас все игры важные»

Новости Беларуси. Футболисты национальной сборной Беларуси 16 июня проведут третий матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поединок третьего тура своей квалификационной группы с командой Израиля пройдет в Будапеште на поле стадиона «Ференца Сусы».

По решению УЕФА, наша команда свои домашние встречи евроквалификации должна проводить на нейтральных полях без зрителей. На этот раз белорусские футболисты играют в венгерской столице.

Георгий Кондратьев, главный тренер футбольной сборной Беларуси:

Великолепная тренировочная база, мы очень довольны пребыванием здесь. Мы очень довольны, что сюда приехали. Для нас все игры важные. Но здесь, вы же понимаете, после двух поражений нам отступать некуда. Мы идем поэтапно. Каждая следующая игра для нас самая важная.

Следующий поединок белорусы проведут уже 19 июня с командой Косово. Отборочный турнир чемпионата Европы завершится в ноябре.