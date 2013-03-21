В Борисове появится отделение тайского бокса

Новости Минской области. Отделение тайского бокса появится в Борисове. Сейчас идет поиск приспособленного помещения для занятий этим видом спорта. После зал оборудуют необходимым инвентарем.

Тренерский состав уже сформирован. Не первый год здесь успешно действует клуб «Патриот», где тайским боксом занимается около полусотни человек. Это дети в возрасте от 9 до 16 лет. Они уже могут похвастаться успехами. Так, представитель Борисова Яна Знак стала бронзовым призером Чемпионата мира, который прошел в Турции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вячеслав Скворчевский, начальник отдела спорта и туризма Борисовского райисполкома:

Этот вид спорта очень активно развивается в нашем регионе. Недавно мы провели на базе первенство по тайскому боксу среди юношей и девушек. Наши лучшие представители тайского бокса Борисовщины стали победителями и призерами. Конечно же, если откроем отделение, это будет дополнительный толчок, который поднимет этот вид спорта на гораздо более высокий уровень.