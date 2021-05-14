В Белорусской федерации гандбола прошли выборы председателя. Кто теперь занимает должность?

Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:

На Японию мы уже не пойдем, а на следующий период будем делать все возможное, чтобы в конце концов добраться и до Олимпиады. Но для этого надо приближаться к первому месту на чемпионатах Европы и мира. А самое главное – то, что у нас есть коллектив, хороший коллектив во всех регионах республики. Молодые работоспособные тренеры, тренеры, которые уже имеют большой опыт работы. И, думаю, сообща мы добьемся тех результатов, которые нам ставит руководство и которых от нас ждут, прежде всего, наши болельщики.