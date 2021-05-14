В Белорусской федерации гандбола прошли выборы председателя. Кто теперь занимает должность?
Новости Беларуси. В пятницу, 14 мая, в штаб-квартире Национального олимпийского комитета состоялась отчетно-выборная конференция Белорусской федерации гандбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главным итогом мероприятия стало избрание председателя.
Делегаты единодушным решением поддержали действующего председателя – Владимира Коноплева. Спортивный функционер стал одним из разработчиков целой системы подготовки национальных команд. На конференции отметили, что именно благодаря этой методике наша мужская сборная в 2021 году смогла пройти квалификационный барьер и завоевать путевку в предварительный раунд чемпионата Европы 2022 года.
Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола:
На Японию мы уже не пойдем, а на следующий период будем делать все возможное, чтобы в конце концов добраться и до Олимпиады. Но для этого надо приближаться к первому месту на чемпионатах Европы и мира. А самое главное – то, что у нас есть коллектив, хороший коллектив во всех регионах республики. Молодые работоспособные тренеры, тренеры, которые уже имеют большой опыт работы. И, думаю, сообща мы добьемся тех результатов, которые нам ставит руководство и которых от нас ждут, прежде всего, наши болельщики.
Кроме того, на конференции обсуждали будущее внутреннего первенства, а точнее увеличение количества команд-участниц. Однако самой главной задачей на предстоящий четырехлетний цикл для федерации станет подготовка к Олимпийским играм 2024 года.