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Вязович о пятом дне Дакар-2020: ехалось как-то не очень – мотору было тяжело, грунт тяжёлый

09 января 2020 16:20
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Новости Беларуси. Команды Василевского и Вишневского улучшили свои позиции в генеральной классификации гонки Дакар-2020 и идут 10 и 11 соответственно. А вот Сергей Вязович опустился на третью позицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вязович о пятом дне Дакар-2020: ехалось как-то не очень – мотору было тяжело, грунт тяжёлый-1

Таковы итоги пятого дня соревнований. 9 января спортсмены преодолели дистанцию в 563 километра. На их пути были огромные дюны, ориентирами для штурманов выступали скалы и камни. На этот раз проколов колес удалось избежать, но соперники – россияне – оказались быстрее.

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Вязович о пятом дне Дакар-2020: ехалось как-то не очень – мотору было тяжело, грунт тяжёлый-4

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
На второй части потеряли время по отношению к нашим конкурентам. Пока даже не могу сказать почему. По ощущениям ехалось как-то не очень – мотору было тяжело, грунт тяжелый. Но, в принципе, темп был хороший. Ребята от нас уехали, поэтому теперь мы третьи.

Вязович о пятом дне Дакар-2020: ехалось как-то не очень – мотору было тяжело, грунт тяжёлый-7

Дакар-2020 завершится 17 января в Киддии. Команды пройдут еще семь этапов. В гонке принимают участие около 50 грузовиков со всего мира.

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович

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