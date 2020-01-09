Вязович о пятом дне Дакар-2020: ехалось как-то не очень – мотору было тяжело, грунт тяжёлый

Новости Беларуси. Команды Василевского и Вишневского улучшили свои позиции в генеральной классификации гонки Дакар-2020 и идут 10 и 11 соответственно. А вот Сергей Вязович опустился на третью позицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Команды Василевского и Вишневского улучшили свои позиции в генеральной классификации гонки Дакар-2020 и идут 10 и 11 соответственно. А вот Сергей Вязович опустился на третью позицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таковы итоги пятого дня соревнований. 9 января спортсмены преодолели дистанцию в 563 километра. На их пути были огромные дюны, ориентирами для штурманов выступали скалы и камни. На этот раз проколов колес удалось избежать, но соперники – россияне – оказались быстрее.
Вязович о «Дакаре»: «Оптимальный результат – это МАЗ на трёх первых ступенях пьедестала»
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
На второй части потеряли время по отношению к нашим конкурентам. Пока даже не могу сказать почему. По ощущениям ехалось как-то не очень – мотору было тяжело, грунт тяжелый. Но, в принципе, темп был хороший. Ребята от нас уехали, поэтому теперь мы третьи.
Дакар-2020 завершится 17 января в Киддии. Команды пройдут еще семь этапов. В гонке принимают участие около 50 грузовиков со всего мира.