Вязович о пятом дне Дакар-2020: ехалось как-то не очень – мотору было тяжело, грунт тяжёлый

Новости Беларуси. Команды Василевского и Вишневского улучшили свои позиции в генеральной классификации гонки Дакар-2020 и идут 10 и 11 соответственно. А вот Сергей Вязович опустился на третью позицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таковы итоги пятого дня соревнований. 9 января спортсмены преодолели дистанцию в 563 километра. На их пути были огромные дюны, ориентирами для штурманов выступали скалы и камни. На этот раз проколов колес удалось избежать, но соперники – россияне – оказались быстрее. Вязович о «Дакаре»: «Оптимальный результат – это МАЗ на трёх первых ступенях пьедестала»

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

На второй части потеряли время по отношению к нашим конкурентам. Пока даже не могу сказать почему. По ощущениям ехалось как-то не очень – мотору было тяжело, грунт тяжелый. Но, в принципе, темп был хороший. Ребята от нас уехали, поэтому теперь мы третьи.