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Флагоносцами белорусской сборной на открытии Юношеской Олимпиады станут Дмитрий Карпович и Варвара Бандарина

09 января 2020 17:52
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Новости Беларуси. Церемония открытия третьих Юношеских зимних Олимпийских игр пройдет в швейцарской Лозанне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Флагоносцами белорусской сборной на открытии Юношеской Олимпиады станут Дмитрий Карпович и Варвара Бандарина-1

Среди участников значится и белорусская команда. Она состоит из 19 спортсменов, которые примут участие в пяти видах спорта. 9 января на командном собрании определились флагоносцы от нашей дружины.

Флагоносцами белорусской сборной на открытии Юношеской Олимпиады станут Дмитрий Карпович и Варвара Бандарина-4

Главная церемония открытия пройдет в Лозанне. Во время шоу состоится зажжение олимпийского дня, а также парад спортсменов. Белорусский флаг на арену вынесет хоккеист Дмитрий Карпович. В Санкт-Морице, где пройдут соревнования по бобслею, санному и конькобежному спорту, также состоится церемония открытия. Здесь нашим флагоносцем выступит конькобежка Варвара Бандарина.

Флагоносцами белорусской сборной на открытии Юношеской Олимпиады станут Дмитрий Карпович и Варвара Бандарина-7

Спортивный юношеский форум продлится до 22 января.

# Белорусские спортсмены # Дмитрий Карпович # Варвара Бандарина # Фотофакт

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