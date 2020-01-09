Флагоносцами белорусской сборной на открытии Юношеской Олимпиады станут Дмитрий Карпович и Варвара Бандарина

Среди участников значится и белорусская команда. Она состоит из 19 спортсменов, которые примут участие в пяти видах спорта. 9 января на командном собрании определились флагоносцы от нашей дружины.

Главная церемония открытия пройдет в Лозанне. Во время шоу состоится зажжение олимпийского дня, а также парад спортсменов. Белорусский флаг на арену вынесет хоккеист Дмитрий Карпович. В Санкт-Морице, где пройдут соревнования по бобслею, санному и конькобежному спорту, также состоится церемония открытия. Здесь нашим флагоносцем выступит конькобежка Варвара Бандарина.