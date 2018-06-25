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Арина Соболенко успешно стартовала на теннисном турнире в Истборне, обыграв 84-ю ракетку мира – Сачию Викери

25 июня 2018 14:24
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Арина Соболенко успешно начала выступление на теннисном турнире в английском Истборне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска в стартовом матче встречалась с 84-й ракеткой мира – Сачией Викери.

Арина Соболенко успешно стартовала на теннисном турнире в Истборне, обыграв 84-ю ракетку мира – Сачию Викери-1

Отдав американской теннисистке первый сет, наша спортсменка взяла следующие два практически без боя: 6:0, 6:1.

В 1/16 финала Соболенко сыграет с немкой Юлией Гергес, которая идет на 13-м месте в планетарной классификации.

Арина Соболенко успешно стартовала на теннисном турнире в Истборне, обыграв 84-ю ракетку мира – Сачию Викери-4

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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