Прямой эфир

Чемпионат мира по шахматам среди детей завершился в Минске: белорусы заняли 5 место в общекомандном зачёте

25 июня 2018 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 24 июня в Минске завершился чемпионат мира по шахматам среди детей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Мировое первенство в возрастных категориях до 8, 10 и 12 лет собрало 780 человек из 27 стран.

Чемпионат мира по шахматам среди детей завершился в Минске: белорусы заняли 5 место в общекомандном зачёте-1

В активе белорусской команды – золото Екатерины Зубковской и две бронзы, добытые Михаилом Спижарным и Артемом Стрибуком. В общекомандном зачете белорусы заняли пятое место.

Первыми стали юные шахматисты из Узбекистана, на второй строчке –российская команда, украинцы – третьи.

# Шахматы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко успешно стартовала на теннисном турнире в Истборне, обыграв 84-ю ракетку мира – Сачию Викери
25 июня 2018 14:24

Арина Соболенко успешно стартовала на теннисном турнире в Истборне, обыграв 84-ю ракетку мира – Сачию Викери

«Было жалко, что много техники уничтожали»: как создавался музей авиационной техники в ДОСААФ
25 июня 2018 14:04

«Было жалко, что много техники уничтожали»: как создавался музей авиационной техники в ДОСААФ

«Страх приходит в самолете, когда нужно вывалиться в пустоту»: кого и как учат в аэроклубе ДОСААФ?
25 июня 2018 13:58

«Страх приходит в самолете, когда нужно вывалиться в пустоту»: кого и как учат в аэроклубе ДОСААФ?