Чемпионат мира по шахматам среди детей завершился в Минске: белорусы заняли 5 место в общекомандном зачёте

Новости Беларуси. 24 июня в Минске завершился чемпионат мира по шахматам среди детей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Мировое первенство в возрастных категориях до 8, 10 и 12 лет собрало 780 человек из 27 стран.
Новости Беларуси. 24 июня в Минске завершился чемпионат мира по шахматам среди детей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Мировое первенство в возрастных категориях до 8, 10 и 12 лет собрало 780 человек из 27 стран.
В активе белорусской команды – золото Екатерины Зубковской и две бронзы, добытые Михаилом Спижарным и Артемом Стрибуком. В общекомандном зачете белорусы заняли пятое место.
Первыми стали юные шахматисты из Узбекистана, на второй строчке –российская команда, украинцы – третьи.