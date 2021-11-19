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В Баку начался ЧМ по прыжкам на батуте. Как выступили белорусы в личной квалификации?

19 ноября 2021 14:29
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В Баку начался чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы удачно выступили в личной квалификации. В мужском зачете все четверо наших парней пробились в полуфинал.

В Баку начался ЧМ по прыжкам на батуте. Как выступили белорусы в личной квалификации?-1

Причем олимпийский чемпион Иван Литвинович показал лучший результат. На четвертой позиции расположился его партнер по команде Олег Рябцев. В женском турнире в одной второй точно выступит Татьяна Петреня. 19 ноября на чемпионате мира будут разыграны первые комплекты наград. На кону медали в командном первенстве.

# Батут # Иван Литвинович # Олег Рябцев # Татьяна Петреня # Фотофакт

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