В Баку начался ЧМ по прыжкам на батуте. Как выступили белорусы в личной квалификации?

В Баку начался чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы удачно выступили в личной квалификации. В мужском зачете все четверо наших парней пробились в полуфинал.

Причем олимпийский чемпион Иван Литвинович показал лучший результат. На четвертой позиции расположился его партнер по команде Олег Рябцев. В женском турнире в одной второй точно выступит Татьяна Петреня. 19 ноября на чемпионате мира будут разыграны первые комплекты наград. На кону медали в командном первенстве.