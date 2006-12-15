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В австрийском Хохвильцене на третьем этапе Кубка мира по биатлону у мужчин состоялась спринтерская гонка на 10 километров

15 декабря 2006 10:46
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У белорусов в тридцатке сильнейших лишь Рустам Валллиулин. С одним промахом в стрельбе из положения лежа, он проиграл победителю минуту и занял 25-ое место.

Самые быстрые секунды показал Михаэль Грайс. И это при том, что немец был не идеален в стрельбе. Незакрытой оказалась одна мишень в стойке. Впрочем, 150 метров штрафа, как видим, не помешали ему на финише привезти "серебряному" призеру - Максиму Чудову три секунды. Россиянин также отмотал лишний кружок за промах на втором огневом рубеже и в свою очередь выиграл три секунды у обладателя бронзы - шведа Бъерна Фэрри. А вот он как раз оказался безупречен в стрельбе. 

В гонке участвовало 114 биатлонистов. И если обычно, интрига спринта рассыпается после того, как дистанцию пройдут номеров 60 - т.е. примерно половина биатлонистов, то на этот раз потенциальные победители имели как ранние стартовые номера, так и  поздние. Это держало в напряжении как зрителей, так уже и финишировавших стреляющих лыжников. Грайс например нервничал, когда бежал его друг по команде Свэн Фишер. Но Свэн занял 6-ое место. Любопытно было наблюдать и за кумиром всех французов Рафаэлем Пуаре. И он изменений в тройку призеров не внес, остановившись на 20-ой строчке. Главный же фаворит всех дисциплин, гроза современного биатлона норвежец Бъерндален участия в спринте не принимал, может быть и поэтому отчасти за гонкой было наблюдать интереснее.

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