Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Локомотиву» в матче КХЛ

Хакеісты мінскага «Дынама» з паражэння пачалі выязную серыю ў рэгулярным чэмпіянаце КХЛ. Першым сапернікам беларускага клуба стаў дзеючы чэмпіён яраслаўскі «Лакаматыў», паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».
Каманды датэрмінова забяспечылі сабе выхад у плэй-оф Кубка Гагарына. Нягледзячы на гэта, матч атрымаўся захапляльным. Нашы хлопцы выйшлі наперад на першай хвіліне – дакладны кідок нанёс Станіслаў Галіеў. Аднак апаненты яшчэ да перапынку не толькі зраўнялі, але і забяспечылі сабе перавагу.
У далейшым каманды захоўвалі аднолькавыя шанцы на поспех і перавялі сустрэчу ў авертайм, а затым і ў серыю булітаў. Там вікторыю святкавалі хакеісты «Лакаматыва» – 5:4. Наступны матч мінчане правядуць таксама ў гасцях, 23 лютага яны сустрэнуцца з «Тарпеда».