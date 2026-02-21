Прямой эфир

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Локомотиву» в матче КХЛ

21 февраля 2026 17:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хакеісты мінскага «Дынама» з паражэння пачалі выязную серыю ў рэгулярным чэмпіянаце КХЛ. Першым сапернікам беларускага клуба стаў дзеючы чэмпіён яраслаўскі «Лакаматыў», паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».

Каманды датэрмінова забяспечылі сабе выхад у плэй-оф Кубка Гагарына. Нягледзячы на гэта, матч атрымаўся захапляльным. Нашы хлопцы выйшлі наперад на першай хвіліне – дакладны кідок нанёс Станіслаў Галіеў. Аднак апаненты яшчэ да перапынку не толькі зраўнялі, але і забяспечылі сабе перавагу. 

У далейшым каманды захоўвалі аднолькавыя шанцы на поспех і перавялі сустрэчу ў авертайм, а затым і ў серыю булітаў. Там вікторыю святкавалі хакеісты «Лакаматыва» – 5:4. Наступны матч мінчане правядуць таксама ў гасцях, 23 лютага яны сустрэнуцца з «Тарпеда». 

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Конькобежцы Доморацкая и Головатюк выиграли по золотой медали на Кубке Содружества
21 февраля 2026 14:16

Конькобежцы Доморацкая и Головатюк выиграли по золотой медали на Кубке Содружества

Команда Президента Беларуси выиграла четвёртый матч в РХЛ
21 февраля 2026 13:51

Команда Президента Беларуси выиграла четвёртый матч в РХЛ

Волейболистки «Минчанки» победили в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги
20 февраля 2026 20:10

Волейболистки «Минчанки» победили в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги