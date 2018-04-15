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«Ужо добрая традыцыя». Фестиваль «Неманская весна» в Гродненском районе открыл сезон водного туризма 15 апреля

15 апреля 2018 12:01
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Новости Беларуси. Полноводные берега Августовского канала 15 апреля собрали участников международного фестиваля «Неманская весна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он открывает сезон водного туризма.

«Ужо добрая традыцыя». Фестиваль «Неманская весна» в Гродненском районе открыл сезон водного туризма 15 апреля-1

«Ужо добрая традыцыя». Фестиваль «Неманская весна» в Гродненском районе открыл сезон водного туризма 15 апреля-3

Гонки на байдарках и катамаранах, краш-тест каяка из подручных материалов и полеты на метле над рекой. Первыми испытали водную гладь спортсмены из Беларуси, России и Украины – всего около 200 участников.

Река Осташанка славится своим экстремальным маршрутом и ежегодно привлекает профессионалов и любителей из разных стран. Скорость, техника и зрелищность – испытания не для слабаков.

«Ужо добрая традыцыя». Фестиваль «Неманская весна» в Гродненском районе открыл сезон водного туризма 15 апреля-6

Борис Третевич, участник фестиваля (Украина):
У нас ужо добрая традыцыя. З беларусамі мы падтрымліваем адзін аднаго ў змаганнях. Беларусы прыязджаюць на наш міжнародны турнір па тэхніцы пешаходнага турызму, а мы заўжды камплектуем каманды і прыязджаем да вас на гэтыя змаганні «Неманская вясна».

Не только соревнования, но и праздник для отдыхающих. Мастер-классы по управлению байдаркой, турнир обжор, детская полоса препятствий и фуд-корты с необычными блюдами и травяными взварами – туристам скучать не придется. Вечером на берегу Августовского канала выступят с концертом белорусские исполнители.

«Ужо добрая традыцыя». Фестиваль «Неманская весна» в Гродненском районе открыл сезон водного туризма 15 апреля-9

# Туризм # Фотофакт

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