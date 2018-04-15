«Ужо добрая традыцыя». Фестиваль «Неманская весна» в Гродненском районе открыл сезон водного туризма 15 апреля

Новости Беларуси. Полноводные берега Августовского канала 15 апреля собрали участников международного фестиваля «Неманская весна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он открывает сезон водного туризма.

Гонки на байдарках и катамаранах, краш-тест каяка из подручных материалов и полеты на метле над рекой. Первыми испытали водную гладь спортсмены из Беларуси, России и Украины – всего около 200 участников.

Река Осташанка славится своим экстремальным маршрутом и ежегодно привлекает профессионалов и любителей из разных стран. Скорость, техника и зрелищность – испытания не для слабаков.