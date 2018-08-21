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Красивые, спортивные и даже беременные. Как прошёл конкурс «Веломисс» в Минске

21 августа 2018 08:40
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В Минске прошёл креативный велопарад.

В нём приняли участие около 250 красавиц со всей Беларуси.

Красивые, спортивные и даже беременные. Как прошёл конкурс «Веломисс» в Минске-1

Виктория Ефимова, координатор и организатор конкурса «Веломисс»:
Идея его состоит в том, чтобы красивые, стильные люди на велосипедах проехали красивым парадом.

Так проходит в каждом европейском городе.

И показать, что велосипед – это не только спорт, но это может быть средством передвижения в городе.

Открыли модный велосипедный заезд певец Руслан Алехно и восьмикратная чемпионка мира по треку Наталья Цилинская.

Красивые, спортивные и даже беременные. Как прошёл конкурс «Веломисс» в Минске-4

Стильная колонна стартовала от Дворца спорта и проехала 5,5 километров.

После велозаезда зарегистрировавшиеся участницы сражались за титул «Веломисс-2018».

Как это было, узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Велосипед # Виктория Ефимова # Руслан Алехно # Наталья Цилинская

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