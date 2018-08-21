Красивые, спортивные и даже беременные. Как прошёл конкурс «Веломисс» в Минске

В Минске прошёл креативный велопарад.
В нём приняли участие около 250 красавиц со всей Беларуси.
В Минске прошёл креативный велопарад.
В нём приняли участие около 250 красавиц со всей Беларуси.
Виктория Ефимова, координатор и организатор конкурса «Веломисс»:
Идея его состоит в том, чтобы красивые, стильные люди на велосипедах проехали красивым парадом.
Так проходит в каждом европейском городе.
И показать, что велосипед – это не только спорт, но это может быть средством передвижения в городе.
Открыли модный велосипедный заезд певец Руслан Алехно и восьмикратная чемпионка мира по треку Наталья Цилинская.
Стильная колонна стартовала от Дворца спорта и проехала 5,5 километров.
После велозаезда зарегистрировавшиеся участницы сражались за титул «Веломисс-2018».
Как это было, узнаете, посмотрев видеоматериал.