Красивые, спортивные и даже беременные. Как прошёл конкурс «Веломисс» в Минске

В нём приняли участие около 250 красавиц со всей Беларуси.

Виктория Ефимова, координатор и организатор конкурса «Веломисс»:

Идея его состоит в том, чтобы красивые, стильные люди на велосипедах проехали красивым парадом.

Так проходит в каждом европейском городе.

И показать, что велосипед – это не только спорт, но это может быть средством передвижения в городе.

Открыли модный велосипедный заезд певец Руслан Алехно и восьмикратная чемпионка мира по треку Наталья Цилинская.