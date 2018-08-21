«В БАТЭ именно такие ребята». Перед матчем с ПСВ Алексей Бага описал силу своей команды

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ (Борисов):

Сильная команда сильна не количеством сильных футболистов, а именно тем, что каждый понимает свою значимость, свою функцию в команде, свое, скажем, предназначение. В БАТЭ именно такие ребята. То есть если надо будет кому-то где-то наступить на горло собственной песне для результата, для победы, я думаю, это не будет проблемой.

Главным судьей встречи будет рефери ФИФА Феликс Цвайер из Германии. Накануне игры наставник борисовчан Алексей Бага сказал, что команда будет стремиться попасть в групповой этап. Для этого нужно победить по сумме двух встреч.