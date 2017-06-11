Уже 12-я ракетка мира: факты о Елене Остапенко – сенсационной победительнице «Ролан Гаррос-2017»

Новости Латвии. 10 июня Елена Остапенко – теннисистка из Латвии стала победительницей турнира «Ролан Гаррос», финал которого проходил во Франции. В нем Остапенко одержала победу над Симоной Халеп из Румынии. Эта победа поможет латвийской теннисистке подняться с 47-ой строчки мирового рейтинга на 12-ю. Мы собрали факты о спортсменке, которая вчера сенсационно победила.

Фото: twitter.com/rolandgarros

Впервые в карьере пробилась в финал турнира Большого шлема. Это первый титул в карьере спортсменки. Симона Халеп после матча призналась, что Остапенко заслужила побед, потому что она играла хорошо и ее удары были сильными. После финала сама Елена рассказала, что победа была ее мечтой. «Невозможно поверить, что я чемпионка в 20 лет. Думаю, что сегодня был хороший день. Теперь я знаю, что все возможно».

Фото: jelena.ostapenko1997

Елена – первая теннисистка из Латвии, которая победила в финале турнира Большого шлема. Отпраздновала 20-летний юбилей во время полуфинала «Ролан Гарроса». Девушке исполнилось 20 лет в день полуфинального матча – 8 июня. В тот день Елена победила теннисистку из Швейцарии – Тими Бачински. Остапенко радовалась, что ей удалось отпраздновать день рождения именно таким образом. После она отметила, что когда она родилась – 8 июня 1997 года бразильский теннисист Густаво Куэртен выиграл свой дебютный титул «Ролан Гаррос».

Фото: twitter.com/rolandgarros

В теннис девушку привела мама. Елена Яковлева стала первым тренером спортсменки и до сих пор дает наставления и советы своей дочери. В день матери теннисистка выложила в Instagram фото с мамой и мило подписала его – «Счастливого Дня матери лучшей маме в мире. Очень сильно люблю тебя».

С мамой. Фото: jelena.ostapenko1997

Кумир в теннисе – Серена Уильямс. Елена признавалась, что ей нравится как играет эта великая теннисистка и девушка наблюдает за ней с самого детства. Несколько лет назад у Остапенко спросили, до какого возраста она собирается быть на корте, на что девушка ответила, что «трудно сказать, ведь Серене – 33 года и она играет». Сейчас Уильямс – 35 лет и пока она взяла перерыв в спортивной карьере, потому что готовится стать мамой – здесь подробнее.

Фото: jelena.ostapenko1997

Вспыльчивая во время игры. В январе 2016 года теннисистка бросила ракетку, которая попала в мальчика, подающего мячи игрокам. Соперница Елены утверждала, что это не случайность, а Остапенко настаивала на обратном. Обе теннисистки получили предупреждение в том матче. А несколько лет назад в интервью Елена рассказала, что ее оштрафовали на 50 долларов, потому что она грубо высказалась в адрес судьи. «Ну если она сидит и ничего не видит. Некоторым людям не надо судить матчи, лучше чем-нибудь другим заниматься».

Фото: jelena.ostapenko1997

Фото: jelena.ostapenko1997