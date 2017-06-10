Не только освещать, но и участвовать: спортивный праздник объединил представителей белорусских СМИ

Новости Беларуси. Ещё один праздник, на этот раз спортивный, объединил под Минском представителей средств массой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На спартакиаде СМИ журналисты, продюсеры, редакторы и видеооператоры доказывали, что они умеют не только освещать спортивные события,

но, если нужно, сами могут ударить по воротам, перебросить мяч через волейбольную сетку или поднять гирю. Всего для соревнований было выбрано 8 видов спорта.