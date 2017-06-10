Не только освещать, но и участвовать: спортивный праздник объединил представителей белорусских СМИ
Новости Беларуси. Ещё один праздник, на этот раз спортивный, объединил под Минском представителей средств массой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На спартакиаде СМИ журналисты, продюсеры, редакторы и видеооператоры доказывали, что они умеют не только освещать спортивные события,
но, если нужно, сами могут ударить по воротам, перебросить мяч через волейбольную сетку или поднять гирю. Всего для соревнований было выбрано 8 видов спорта.
Никита Гончаров, СТВ:
Спорт – это жизнь. Все мы чем-то занимаемся. Кто-то футболом, кто-то баскетболом. Это здоровье, поддержка, стиль жизни спортивный.
Александр Лучонок, СТВ:
Корпоративный дух играет роль ключевую. Все друг с другом знакомы. все общаются, все друзья. Больше атмосфера дружеская и скорее тут все настроены хорошо провести время и показать,
что СМИ занимаются общим делом.
Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
В такой спортивной атмосфере невозможно заряжаться вот этим желанием самосовершенствоваться. И то, что здесь присутствует 16 команд, более 250 сотрудников нашей отрасли, причем и средства массовой информации, и полиграфические предприятия, и операторы кабельного телевидения, издательства, распространители печати.
Это, конечно, не только ради спорта, это высокий корпоративный дух.
Телеканал СТВ – один из главных фаворитов спартакиады. Уже известно, что наша команда добилась победы в настольном теннисе. Соревнования пройдут и завтра. По итогам двух дней объявят, представители какого СМИ действительно самые спортивные.