Как молодежная сборная Беларуси сыграла с футболистами Сан-Марино в квалификации Евро-2019?

Новости Беларуси. Белорусская футбольная молодежка в среду провела дебютный матч квалификации Евро-2019. Напомним, подопечные Людаса Румбутиса выступают в отборочной группе 1. На газоне минского стадиона «Трактор» наши земляки выясняли отношения с безоговорочными аутсайдерами из Сан-Марино, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом тайме наша сборная совершенно не впечатлила: не получались дальние удары – мяч предательски улетал куда-то в сторону легендарного пригорка. На втором этаже преимущество белорусов также не выглядело безоговорочным. А самый опасный момент до перерыва санмаринцы организовали сами. Кто-то из их многочисленных защитников подставил голову под удар Антилевского и мяч угодил в штангу. Гости старательно сбивали и без того нестройные атаки белорусов затяжками времени и симуляциями.