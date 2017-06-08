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Как молодежная сборная Беларуси сыграла с футболистами Сан-Марино в квалификации Евро-2019?

08 июня 2017 07:41
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Новости Беларуси. Белорусская футбольная молодежка в среду провела дебютный матч квалификации Евро-2019. Напомним, подопечные Людаса Румбутиса выступают в отборочной группе 1. На газоне минского стадиона «Трактор» наши земляки выясняли отношения с безоговорочными аутсайдерами из Сан-Марино, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом тайме наша сборная совершенно не впечатлила: не получались дальние удары – мяч предательски улетал куда-то в сторону легендарного пригорка. На втором этаже преимущество белорусов также не выглядело безоговорочным. А самый опасный момент до перерыва санмаринцы организовали сами. Кто-то из их многочисленных защитников подставил голову под удар Антилевского и мяч угодил в штангу. Гости старательно сбивали и без того нестройные атаки белорусов затяжками времени и симуляциями.

Как молодежная сборная Беларуси сыграла с футболистами Сан-Марино в квалификации Евро-2019?-1

В общем, второй тайм ожидался с опаской. Правда, начался он на мажорной для белорусов ноте. Березкин правдоподобно упал в штрафной, а Антилевский реализовал пенальти. Игра пошла веселее. Белорусы упустили два-три момента, тянувших на определение голевые. Самый верный запорол Шевченко, не сумевший переиграть вратаря в ближнем бою.

Время шло, атаки белорусов приобретали все более сумбурный характер. Впрочем, гости наказать наших парней за расточительность не смогли. К концу игры в их активе значились скромные два удара и то не в створ ворот. В остатке минимальная победа белорусской молодежки – 1:0.

# Футбол Беларуси

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