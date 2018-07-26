Белорусские баскетболистки уступили итальянкам в 1/8 финала юниорского ЧМ

Новости Беларуси. В Минске продолжается юниорский чемпионат мира по баскетболу среди девушек не старше 17 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне прошли матчи одной восьмой финала. Подопечные Виктории Дацун встречались со сверстницами из Италии. Белоруски взяли первую четверть – 19:17, однако на большой перерыв ушли проигрывая с разницей 10 очков. Зацепиться за игру белорускам во второй половине не удалось. Финальная сирена зафиксировала победу итальянок – 65:50. Впереди у белорусок борьба за места с 9 по 16.