Александра Саснович прошла в четвертьфинал теннисного турнира серии WTA в Москве

Сегодня белоруска в матче второго круга переиграла россиянку Евгению Родину 7:5, 6:2. В споре за выход в полуфинал Саснович сразится с 3-ей ракеткой турнира Анастасией Севастовой из Латвии, она сегодня одолела в трех сетах румынку Ирину Бару.