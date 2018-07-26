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Александра Саснович прошла в четвертьфинал теннисного турнира серии WTA в Москве

26 июля 2018 20:50
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Новости Беларуси. Александра Саснович — в четвертьфинале теннисного турнира серии WTA в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Александра Саснович прошла в четвертьфинал теннисного турнира серии WTA в Москве-1

Сегодня белоруска в матче второго круга переиграла россиянку Евгению Родину 7:5, 6:2. В споре за выход в полуфинал Саснович сразится с 3-ей ракеткой турнира Анастасией Севастовой из Латвии, она сегодня одолела в трех сетах румынку Ирину Бару.

# Теннис # Фотофакт

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