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Утвердили состав, формат и регламент нового сезона Единой лиги ВТБ. В нём выступят «Цмоки-Минск»

17 июля 2021 19:32
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Новости Беларуси. Состоялся Совет Единой лиги ВТБ, где были утверждены состав участников, формат и регламент нового чемпионата. В регулярном сезоне выступят 12 команд, среди которых и чемпион Беларуси «Цмоки-Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Утвердили состав, формат и регламент нового сезона Единой лиги ВТБ. В нём выступят «Цмоки-Минск»-1

А вот впервые за долгие годы не сыграют одни из постоянных фаворитов «банковского» турнира – подмосковные «Химки». Это связано с отсутствием финансирования. Регулярный чемпионат стартует в конце сентября, после финиша первого этапа восемь лучших команд выйдут в плей-офф. В финальной серии прошлого сезона баскетболисты ЦСКА стали чемпионами. В свою очередь «Цмоки» в 24 играх одержали три победы и заняли последнее, 13 место.

# Баскетбол # Фотофакт

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