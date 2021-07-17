Утвердили состав, формат и регламент нового сезона Единой лиги ВТБ. В нём выступят «Цмоки-Минск»

Новости Беларуси. Состоялся Совет Единой лиги ВТБ, где были утверждены состав участников, формат и регламент нового чемпионата. В регулярном сезоне выступят 12 команд, среди которых и чемпион Беларуси «Цмоки-Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А вот впервые за долгие годы не сыграют одни из постоянных фаворитов «банковского» турнира – подмосковные «Химки». Это связано с отсутствием финансирования. Регулярный чемпионат стартует в конце сентября, после финиша первого этапа восемь лучших команд выйдут в плей-офф. В финальной серии прошлого сезона баскетболисты ЦСКА стали чемпионами. В свою очередь «Цмоки» в 24 играх одержали три победы и заняли последнее, 13 место.