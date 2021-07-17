Прямой эфир

Белоруски завоевали бронзу на чемпионате мира по современному пятиборью среди юниоров

17 июля 2021 19:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В египетской Александрии продолжается чемпионат мира среди юниоров по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски завоевали бронзу на чемпионате мира по современному пятиборью среди юниоров-1

Наша команда девушек в составе Екатерины Этиной, Екатерины Сукоры и Ангелины Добровольской заняла третье место. Белорусски набрали 3 554 очка. Серебро у хозяек турнира – 3 613 баллов. На первом месте оказалась Венгрия, у них 3 648 очков.

# Белорусские спортсмены # Екатерины Этина # Екатерина Сукора # Ангелина Добровольская # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теннис. Юлия Готовко уступила в полуфинале турнира в Казахстане
17 июля 2021 19:07

Теннис. Юлия Готовко уступила в полуфинале турнира в Казахстане

Белоруска Алина Никитенко выиграла бронзу в метании диска на юниорском ЧЕ по лёгкой атлетике
16 июля 2021 20:15

Белоруска Алина Никитенко выиграла бронзу в метании диска на юниорском ЧЕ по лёгкой атлетике

БАТЭ сыграет с батумским «Динамо» во втором раунде квалификации Лиги конференций
16 июля 2021 17:32

БАТЭ сыграет с батумским «Динамо» во втором раунде квалификации Лиги конференций