Белоруски завоевали бронзу на чемпионате мира по современному пятиборью среди юниоров

Новости Беларуси. В египетской Александрии продолжается чемпионат мира среди юниоров по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша команда девушек в составе Екатерины Этиной, Екатерины Сукоры и Ангелины Добровольской заняла третье место. Белорусски набрали 3 554 очка. Серебро у хозяек турнира – 3 613 баллов. На первом месте оказалась Венгрия, у них 3 648 очков.