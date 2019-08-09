«Для них это только начало»: 9 августа лучших юных теннисисток поздравили в Минске

Новости Беларуси. Пока Виктория Азаренко готовится к четвертьфиналу в Торонто, наше подрастающее поколение уже вовсю покоряют европейский континент, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

9 августа лучших чествовали в республиканском центре олимпийской подготовки в Минске. Титул чемпионки Европы на юниорском чемпионате завоевала наша 18-летняя Анна Кубарева. Также в парном разряде вместе с Викторией Канапацкой она стала обладательницей серебряной награды на турнире в Швейцарии.

Летний Кубок Европы проходил неделей позже во Франции, и там нашим девушкам не было равных: Анна Кубарева, Виктория Канапацкая и Ксения Ерш взошли на высшую ступень пьедестала.

Золотом могут похвастаться и белорусские юниорки Эвелина Ласкевич и Мария Стецевич. Девочки стали победительницами на 15-м летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку в парном разряде. Поздравить золотую молодежь пришли все знаковые люди федерации.

Виктория Канапацкая, победительница летнего Кубка Европы ( U -18): Для меня теннис – это борьба и своеобразная жизнь. Образ жизни. Я стремлюсь к самому высокому уровню. В будущем хочу попытаться поиграть вместе с нашими игроками, такими как Арина Соболенко, Саша Саснович на Fed Cup и быть рядом с ними.

Вадим Дембовский, капитан команды:

То, что они сделали – для них это только начало. Тот же фестиваль в Баку – это им показывалось, как это возможно в будущем у взрослых. И поэтому они достигли, они завоевали золото, и будут дальше теперь двигаться и работать. Все для того, чтобы эту мечту реализовать уже как состоявшиеся профессиональные игроки.

Триумфаторы получили свои поздравления, аплодисменты и подарки. Теперь спортсменки начинают готовятся к следующим турнирам, которые не за горами.