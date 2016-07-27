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Уникальный парк экстремальных видов спорта откроют осенью в Минске

27 июля 2016 18:49
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Новости Беларуси. Здоровый экстрим! Для любителей спорта под открытым небом в Минске создаётся специально оборудованная площадка. Открыть уникальный парк экстремальных видов спорта планируют уже в начале сентября на улице Столетова.

Специалисты обещают, что по некоторым показателям он будет лучшим в СНГ, поскольку проект создавался в тесном содействии спортсменов и руководства города.

Оборудование и наполнение парка соответствует потребностям тех, кто станет здесь частыми гостями. На территории разместятся детская площадка, паркур-парк, скейт-парк, площадка для воркаута.

Позаботились и о людях с ограниченными возможностями. Для них здесь установят шесть тренажеров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Государственная политика в области спорта

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