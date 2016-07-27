Рио-2016. Семерых российских пловцов и пятерых гребцов отстранили от Олимпиады

Новости России. Российская олимпийская команда продолжает сталкиваться с куда более серьёзными проблемами, нежели грязь в апартаментах. Вслед за легкоатлетами запрет на выступление в Рио был выдан семерым российским пловцам, среди которых и титулованные: Юлия Ефимова, Никита Лобинцев и Владимир Морозов.

Позже стало известно и о дисквалификации пяти гребцов, в том числе олимпийского чемпиона Лондона байдарочника Александра Дьяченко и пятикратного чемпиона мира каноиста Алексея Коровашкова.

Велика вероятность отстранения от главных стартов четырёхлетия и всех российских тяжелоатлетов: Международная федерация этого вида спорта обнаружила следы запрещённых препаратов при перепроверке пробы супертяжа Руслана Албегова, сообщили в программе СТВ-Спорт.