Прямой эфир

Уимблдон. Тандем Мирный и Матковский обыграл братьев Брайанов

08 июля 2017 19:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Максим Мирный, которому на днях исполнилось 40 лет, успешно преодолел второй круг парной мужской сетки Уимблдона.

Легенда нашего тенниса выступает на лондонской траве в связке с поляком Мартином Матковским,

сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уимблдон. Тандем Мирный и Матковский обыграл братьев Брайанов-1

Сегодня днём славянский тандэм сломил сопротивление братьев Брайанов. Причём американцы не смогли записать на свой счёт ни одного сета,

уступив 3:6, 5:7, 4:6.

В одной восьмой финала Мирного и Матковского ожидает схватка с дуэтом Николас Монро (США) – Артём Ситак (Новая Зеландия).

# Теннис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Баскетболистки женской сборной завершили выступления на международном товарищеском турнире в Китае
08 июля 2017 19:01

Баскетболистки женской сборной завершили выступления на международном товарищеском турнире в Китае

В столице игроки «Торпедо-Минск» сыграли с «Гомелем»
08 июля 2017 18:57

В столице игроки «Торпедо-Минск» сыграли с «Гомелем»

8 июля Брест принимает крупный юношеский старт «Балтийские игры»
08 июля 2017 16:28

8 июля Брест принимает крупный юношеский старт «Балтийские игры»