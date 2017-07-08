Уимблдон. Тандем Мирный и Матковский обыграл братьев Брайанов

Максим Мирный, которому на днях исполнилось 40 лет, успешно преодолел второй круг парной мужской сетки Уимблдона. Легенда нашего тенниса выступает на лондонской траве в связке с поляком Мартином Матковским, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня днём славянский тандэм сломил сопротивление братьев Брайанов. Причём американцы не смогли записать на свой счёт ни одного сета,