8 июля Брест принимает крупный юношеский старт «Балтийские игры»

Новости Беларуси. 8 стран и 16 видов спорта. Брест принимает крупный юношеский старт «Балтийские игры», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 8 стран и 16 видов спорта. Брест принимает крупный юношеский старт «Балтийские игры», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Турнир юбилейный – уже 10 по счету. Но такого масштаба соревнования проходят в городе впервые. В Брест приехали 1300 юных атлетов.
И у каждого неплохая заявка на победу.
Почти 1300 спортсменов из 8 стран –
такие крупные соревнования да еще и с 16 видами спорта в Бресте проходят впервые.
В споре за право принимать юбилейные, десятые, Балтийские юношеские Игры белорусы опередили шведскую заявку.
Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:
Это поднимет и спортивный статус регионов, потому что инфраструктура в наших регионах замечательная, на высшем мировом уровне. И это надо использовать.
Эти соревнования уже называют репетицией своеобразной к Европейским играм-2019,
только здесь участникам от 13 до 16 лет. Утренняя программа – и сразу несколько сюрпризов. Победителя забега на 800 метров определил только фотофиниш.
Антон Зинкевич, участник соревнований (Бобруйск):
Хорошо бежалось. Руслан конечно сильный соперник, но оказалось я немного сильнее. Вырвал последние 100 метров.
Для Майи Павловской из Польши это первый в жизни международный старт.
Майя Павловска, участник соревнований (Польша):
Организованы соревнования на высшем уровне. Конечно, не ожидала, что буду первой, поэтому результат приятно удивил.
А вот Леонард Калинин к своим 16 уже лучший фехтовальщик Литвы. Держать удар с традиционно сильными ровесниками из Беларуси мечтал давно.
Леонард Калинин, участник соревнований (Литва):
У нас, фехтовальщиков, сезон уже заканчивается после чемпионата мира. Тренировался, готовился. Надеюсь, все будет хорошо.
Кстати, для проведения этого крупного старта новые спортивные объекты не понадобились. Более того, на базе многих действующих есть свои гостиницы.
Лариса Прохорова, тренер по плаванию (Россия):
Все сделано для развития спорта в Беларуси. Очень нам нравится. Мы смотрели и площадки. Вот даже бейсбольная площадка – для наших маленьких городов это очень удивительно.
Символично, что из всех участников каждый пятый занимается греблей. Поэтому здесь, на брестском Гребном канале, ожидается, пожалуй, самая горячая борьба. Всего же в 16 видах спорта разыграют 186 комплектов наград.
Имена всех медалистов будут известны 9 июля.