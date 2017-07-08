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8 июля Брест принимает крупный юношеский старт «Балтийские игры»

08 июля 2017 16:28
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Новости Беларуси. 8 стран и 16 видов спорта. Брест принимает крупный юношеский старт «Балтийские игры», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 июля Брест принимает крупный юношеский старт «Балтийские игры»-1

Турнир юбилейный – уже 10 по счету. Но такого масштаба соревнования проходят в городе впервые. В Брест приехали 1300 юных атлетов.

И у каждого неплохая заявка на победу.

Почти 1300 спортсменов из 8 стран –

такие крупные соревнования да еще и с 16 видами спорта в Бресте проходят впервые.

В споре за право принимать юбилейные, десятые, Балтийские юношеские Игры белорусы опередили шведскую заявку.

8 июля Брест принимает крупный юношеский старт «Балтийские игры»-4

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:
Это поднимет и спортивный статус регионов, потому что инфраструктура в наших регионах замечательная, на высшем мировом уровне. И это надо использовать.

Эти соревнования уже называют репетицией своеобразной к Европейским играм-2019,

только здесь участникам от 13 до 16 лет. Утренняя программа – и сразу несколько сюрпризов. Победителя забега на 800 метров определил только фотофиниш.  

Антон Зинкевич, участник соревнований (Бобруйск):
Хорошо бежалось. Руслан конечно сильный соперник, но оказалось я немного сильнее. Вырвал последние 100 метров.

Для Майи Павловской из Польши это первый в жизни международный старт.

8 июля Брест принимает крупный юношеский старт «Балтийские игры»-7

Майя Павловска, участник соревнований (Польша):
Организованы соревнования на высшем уровне. Конечно, не ожидала, что буду первой, поэтому результат приятно удивил.

А вот Леонард Калинин к своим 16 уже лучший фехтовальщик Литвы. Держать удар с традиционно сильными ровесниками из Беларуси мечтал давно.

Леонард Калинин, участник соревнований (Литва):
У нас, фехтовальщиков, сезон уже заканчивается после чемпионата мира. Тренировался, готовился. Надеюсь, все будет хорошо.  

8 июля Брест принимает крупный юношеский старт «Балтийские игры»-10

Кстати, для проведения этого крупного старта новые спортивные объекты не понадобились. Более того, на базе многих действующих есть свои гостиницы.

Лариса Прохорова, тренер по плаванию (Россия):
Все сделано для развития спорта в Беларуси. Очень нам нравится. Мы смотрели и площадки. Вот даже бейсбольная площадка – для наших маленьких городов это очень удивительно.  

8 июля Брест принимает крупный юношеский старт «Балтийские игры»-13

Символично, что из всех участников каждый пятый занимается греблей. Поэтому здесь, на брестском Гребном канале, ожидается, пожалуй, самая горячая борьба. Всего же в 16 видах спорта разыграют 186 комплектов наград.

Имена всех медалистов будут известны 9 июля.

# Спортивные соревнования # Фотофакт # Вячеслав Дурнов # Антон Зинкевич # Майя Павловска # Леонард Калинин # Лариса Прохорова

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