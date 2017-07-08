8 июля Брест принимает крупный юношеский старт «Балтийские игры»

Новости Беларуси. 8 стран и 16 видов спорта. Брест принимает крупный юношеский старт «Балтийские игры», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турнир юбилейный – уже 10 по счету. Но такого масштаба соревнования проходят в городе впервые. В Брест приехали 1300 юных атлетов.

В споре за право принимать юбилейные, десятые, Балтийские юношеские Игры белорусы опередили шведскую заявку.

такие крупные соревнования да еще и с 16 видами спорта в Бресте проходят впервые.

Почти 1300 спортсменов из 8 стран –

И у каждого неплохая заявка на победу.

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь: Это поднимет и спортивный статус регионов, потому что инфраструктура в наших регионах замечательная, на высшем мировом уровне. И это надо использовать.

Эти соревнования уже называют репетицией своеобразной к Европейским играм-2019,

только здесь участникам от 13 до 16 лет. Утренняя программа – и сразу несколько сюрпризов. Победителя забега на 800 метров определил только фотофиниш.

Антон Зинкевич, участник соревнований (Бобруйск):

Хорошо бежалось. Руслан конечно сильный соперник, но оказалось я немного сильнее. Вырвал последние 100 метров.

Для Майи Павловской из Польши это первый в жизни международный старт.