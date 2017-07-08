В столице игроки «Торпедо-Минск» сыграли с «Гомелем»

Из семи поединков лишь один проходит в столице – игроки «Торпедо-Минск» встречаются с «Гомелем»,

Новости Беларуси. Очередная порция матчей 1/16 финала национального Кубка была сегодня подана к белорусскому футбольному столу.

Гости на правах представителей элиты поначалу чувствовали себя более комфортно, но ближе к перерыву автозаводцы вошли в игру, и именно у ворот гомельчан возникали наиболее опасные эпизоды.

Правда, недостаток точности, а кое-где и везения, не позволил чёрно-белым открыть счет.

Не изменились стартовые нули на табло и после антракта, и соперникам пришлось продолжить выяснение отношение в дополнительное время.

Оно также оказалось безголевым – в эти минуты «Торпедо» и «Гомель» определяют участника «одной восьмой» в серии пенальти.

Результаты других поединков перед вами. «Нафтан», «Торпедо-Жодино», «Витебск» и «Крумкачы» переиграли своих соперников и шагнули в следующий круг.