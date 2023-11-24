Участвует 115 команд! В Беларуси стартовал сезон Детско-юношеской баскетбольной лиги

По всей стране набирает обороты очередной сезон Детско-юношеской баскетбольной лиги. В этом году участие в республиканских соревнованиях принимает рекордное количество коллективов – 115 команд со всех регионов Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А это почти 2 000 юных спортсменов.

В нынешнем розыгрыше лучших определят юноши и девушки в трех возрастных категориях. Традиционно все дружины сыграют регулярный этап, а сильнейшие сразятся за трофей в «Финале четырех». Сегодня в столице прошел первый раунд лиги среди юношей 2012-2013 годов рождения. Впереди еще насыщенная соревновательная программа, яркие противостояния и напряженная борьба. Каждый мотивирован показать хороший результат. Ведь спортсмены получают не только игровую практику, но и возможность заявить о себе. Этот проект на протяжении многих лет открывает таланты и готовит резерв.

Дмитрий Арзютов, тренер команды «Минск-3»:

Прежде всего хорошо, что они из других городов с ребятами подружились. Потому что, возможно, в будущем, когда им будет 16 лет, они будут играть вместе в одной сборной. И живое общение на площадке, за площадкой – только хорошо. Польза в любых играх есть. Конечно, хотелось, чтобы игр было больше, потому что чем больше играют, тем быстрее набираются опыта, учатся. Потому что приезжаем, видим, над чем надо работать, какие ошибки надо исправлять. В понедельник вечером тренировка, будем разбор полетов делать.