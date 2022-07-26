Участие белорусов и россиян в предстоящих Олимпийских играх под вопросом, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Формального запрета нет. Однако до международных стартов, в том числе и квалификационных, мы не допущены. И весьма напрасно. Простой пример.
Участие белорусов и россиян в предстоящих Олимпийских играх под вопросом, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Формального запрета нет. Однако до международных стартов, в том числе и квалификационных, мы не допущены. И весьма напрасно. Простой пример.
24 июля в Минске завершился турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза». Месяцем ранее в Тель-Авиве прошел чемпионат Европы по этому виду спорта. Представительницы двух самых сильных сборных Старого света остались за бортом. Белорусский старт получился ярким и красочным, а программы, которые презентовали девушки – сложными и чувственными. Итоговые суммы более чем красноречивы. Они свидетельствуют о том, что уровень белорусских и российских художниц – значительно выше.
Победительница минского турнира в многоборье Алина Горносько набрала 145 целых 550 тысячных балла. В то время как чемпионка Европы-2022 израильтянка Дарья Атаманова получила значительно ниже – 136 целых и 900 тысячных. Разница – более 8 баллов. Или вот. Сумма баллов россиянки Лалы Крамаренко, победительницы «Хрустальной розы» в упражнении с булавами – 36 целых 700 тысячных. Итальянка София Рафаэлли выиграла чемпионат Европы с результатом 34 целых 550 тысячных. И так почти во всех упражнениях. В общем, мы безоговорочно могли бы стоять на пьедестале континентального форума и даже стать его победителями. Но двери перед белоруссками и россиянками на большие форумы по-прежнему закрыты.