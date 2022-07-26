Участие белорусов и россиян в предстоящих Олимпийских играх под вопросом, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Формального запрета нет. Однако до международных стартов, в том числе и квалификационных, мы не допущены. И весьма напрасно. Простой пример.

24 июля в Минске завершился турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза». Месяцем ранее в Тель-Авиве прошел чемпионат Европы по этому виду спорта. Представительницы двух самых сильных сборных Старого света остались за бортом. Белорусский старт получился ярким и красочным, а программы, которые презентовали девушки – сложными и чувственными. Итоговые суммы более чем красноречивы. Они свидетельствуют о том, что уровень белорусских и российских художниц – значительно выше.