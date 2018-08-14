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Азаренко вышла во второй круг турнира в Цинциннати, одолев испанку Суарес Наварро

14 августа 2018 11:47
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В американском Цинциннати стартовал объединенный турнир серии «Премьер», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В основе женского одиночного разряда значились три белоруски. Все они провели свои первые матчи.

Азаренко вышла во второй круг турнира в Цинциннати, одолев испанку Суарес Наварро-1

Два с половиной часа провела на корте экс-лидер мирового тенниса Виктория Азаренко. В непростом поединке поверженной оказалась испанка Карла Суарес Наварро – 6:7, 6:2, 6:4.

Во 2-м круге соперницей Виктории Азаренко станет 5-я ракетка мира француженка Каролин Гарсия. Кстати, пять лет назад именно Азаренко была победительницей турнира в Цинциннати.

# Теннис # Фотофакт

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