Прямой эфир

Беларусь проиграла Чехии, а Россия уступила Словакии в матчах ЧМ по хоккею в Латвии

24 мая 2021 21:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Латвии продолжается чемпионат мира по хоккею. Сборная Беларуси в третьем матче группового этапа уступила команде Чехии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Беларусь проиграла Чехии, а Россия уступила Словакии в матчах ЧМ по хоккею в Латвии-1

Счет в этой встрече был открыт во втором периоде. Наш нападающий Егор Шарангович из угла отдал передачу на пятак, но пас в падении заблокировал чешский игрок. От хоккеиста шайба отскочила назад к Шаранговичу, и тот отправил снаряд под перекладину. Белорусы вели в счете недолго: через пять минут Якуб Коварж пробил дебютанта чемпионата мира Алексея Колосова. Немногим погодя наши хоккеисты остались в меньшинстве, чем чехи и воспользовались – 2:1 по итогу 40 минут. Казалось, соперники готовы праздновать первую победу, но Владислав Еременко мощным броском сравнял цифры на табло. В итоге матч завершился за пределами основного времени, где все-таки сильнее оказались чехи – 3:2.

В других матчах дня сборная России впервые за 17 лет проиграла Словакии – 1:3. Латвия всухую обыграла Италию – 3:0, а Германия оформила канадцам третье поражение на турнире – 3:1.

# Чемпионат мира по хоккею # Егор Шарангович # Якуб Коварж # Алексей Колосов # Владислав Ерёменко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ЧБ по гандболу «Мешков Брест» одержал 24 победы в 24 матчах
24 мая 2021 20:11

В ЧБ по гандболу «Мешков Брест» одержал 24 победы в 24 матчах

Дмитрий Басков: мы направили уже официальную ноту в адрес президента Международной федерации хоккея
24 мая 2021 17:23

Дмитрий Басков: мы направили уже официальную ноту в адрес президента Международной федерации хоккея

«Вышла из роддома, и через пару дней мне надо быть на работе». Любовь Черкашина. Анонс программы «В людях»
24 мая 2021 15:18

«Вышла из роддома, и через пару дней мне надо быть на работе». Любовь Черкашина. Анонс программы «В людях»