Беларусь проиграла Чехии, а Россия уступила Словакии в матчах ЧМ по хоккею в Латвии

Счет в этой встрече был открыт во втором периоде. Наш нападающий Егор Шарангович из угла отдал передачу на пятак, но пас в падении заблокировал чешский игрок. От хоккеиста шайба отскочила назад к Шаранговичу, и тот отправил снаряд под перекладину. Белорусы вели в счете недолго: через пять минут Якуб Коварж пробил дебютанта чемпионата мира Алексея Колосова. Немногим погодя наши хоккеисты остались в меньшинстве, чем чехи и воспользовались – 2:1 по итогу 40 минут. Казалось, соперники готовы праздновать первую победу, но Владислав Еременко мощным броском сравнял цифры на табло. В итоге матч завершился за пределами основного времени, где все-таки сильнее оказались чехи – 3:2.

В других матчах дня сборная России впервые за 17 лет проиграла Словакии – 1:3. Латвия всухую обыграла Италию – 3:0, а Германия оформила канадцам третье поражение на турнире – 3:1.