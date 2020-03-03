«У нас получится удивить». Белорусские синхронистки готовятся к лицензионному турниру в Токио

Новости Беларуси. В олимпийский год национальные команды продолжают борьбу за лицензии на игры, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусское синхронное плавание также держит курс на Токио, тем более что именно там состоится лицензионный турнир. В этом виде спорта на главных играх четырехлетия разыгрываются два комплекта наград: в соло и группе. Наш тренерский штаб делает ставку на пару. С подробностями Юлия Силипицкая.

Главный тренер Елена Светличная работает засучив рукава. Оно и понятно – на кону олимпийские лицензии. В сборной произошла смена поколений, вчерашние девочки уже выросли и сегодня конкурентоспособны на взрослой международной арене.