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«У нас получится удивить». Белорусские синхронистки готовятся к лицензионному турниру в Токио

03 марта 2020 15:40
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Новости Беларуси. В олимпийский год национальные команды продолжают борьбу за лицензии на игры, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусское синхронное плавание также держит курс на Токио, тем более что именно там состоится лицензионный турнир. В этом виде спорта на главных играх четырехлетия разыгрываются два комплекта наград: в соло и группе. Наш тренерский штаб делает ставку на пару.

С подробностями Юлия Силипицкая.

«У нас получится удивить». Белорусские синхронистки готовятся к лицензионному турниру в Токио-1

Главный тренер Елена Светличная работает засучив рукава. Оно и понятно – на кону олимпийские лицензии. В сборной произошла смена поколений, вчерашние девочки уже выросли и сегодня конкурентоспособны на взрослой международной арене.

«У нас получится удивить». Белорусские синхронистки готовятся к лицензионному турниру в Токио-4

В 2019 году белоруски с мировой серии в Казани привезли четыре медали: в соло, дуэте, группе и комбинированной группе. На Олимпийских играх в этом виде спорта разыгрывается всего два комплекта наград, Беларусь делает акцент на пару.

Подробнее – в видеоматериале

# Синхронное плавание # Юлия Силипицкая # Елена Светличная # Фотофакт

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