Легко ли добиться успеха людям из глубинки? Вот как считает Екатерина Карстен

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Ваша судьба – это такая сатисфакция всех женщин белорусской глубинки. Кому на рассвете – в сапоги. Вот такая добрая сказка, которая вдруг сбывается.

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях» .

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:

Человек, который живёт где-то в глубинке, если он захочет, все двери открыты. Если, конечно, желание есть, мотивация есть чего-то добиться. Это для каждого. Неважно – в городе живёт или он в деревне живёт.

Также в интервью Екатерина Карстен рассказала:

– о детстве в деревне и почему ей нравилась мужская работа

– как завоевала первое олимпийское «золото» в истории суверенной Беларуси

– почему её семья живёт в Германии

– чем занимается сейчас и почему не хочет быть тренером

Смотрите 14 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.