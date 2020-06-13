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Легко ли добиться успеха людям из глубинки? Вот как считает Екатерина Карстен

13 июня 2020 13:31
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

«Он пообещал, если я выиграю или попаду в финал – машину мне подарит». Как Екатерина Карстен познакомилась с мужем

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Ваша судьба – это такая сатисфакция всех женщин белорусской глубинки. Кому на рассвете – в сапоги. Вот такая добрая сказка, которая вдруг сбывается.

Легко ли добиться успеха людям из глубинки? Вот как считает Екатерина Карстен -1

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:
Человек, который живёт где-то в глубинке, если он захочет, все двери открыты. Если, конечно, желание есть, мотивация есть чего-то добиться. Это для каждого. Неважно – в городе живёт или он в деревне живёт.

Также в интервью Екатерина Карстен рассказала:

– о детстве в деревне и почему ей нравилась мужская работа

– как завоевала первое олимпийское «золото» в истории суверенной Беларуси

– почему её семья живёт в Германии

– чем занимается сейчас и почему не хочет быть тренером

Смотрите 14 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Год малой родины # Вадим Щеглов

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