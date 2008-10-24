В Могилёве появился специализированный центр олимпийского резерва подготовки футболистов

Такие же в самом ближайшем времени откроются во всех областных центрах.

Ещё вчера это была обычная детско-юношеская спортивная школа. Сегодня – здесь настоящая кузница футбольных кадров. Городской центр олимпийского резерва по подготовке футболистов. Около 500 юниоров, и несколько полей с естественным и искусственным покрытием. Юные кудесники мяча могут тренироваться круглогодично, по 6 часов в день.

Играть на серьёзном уровне будущие звёзды футбола смогут на отреставрированном стадионе. В его реконструкцию вложено более 10 миллиардов рублей. Новая крытая трибуна, современнейшие осветительные мачты и главная гордость комплекса – газон с подогревом и автоматическим поливом. От известнейшей в мире футбола компании.

Закончить все работы на стадионе планируют уже к декабрю. Комплекс сможет принимать не только игры республиканского чемпионата, но и отборочные матчи еврокубка. Главный тренер национальной сборной Беларуси Бернд Штанге уверен, что это очень скоро случится.

О растущей популярности футбола в нашей стране можно судить и по эмоциям на этих трибунах. На обычном школьном стадионе играют обычные школьные команды. Скоро и это поле изменится. Чтобы из следующего поколения футболистов выковать грандов мировой величины.

