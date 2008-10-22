Команда БАТЭ доказала, что может играть с грандами на равных

Так прокомментировал игру главный тренер команды Виктор Гончаренко. Сегодня рано утром белорусы вернулись на родину из Санкт-Петербурга, где вничью — 1:1 сыграли с питерской командой "Зенит". Вся страна и Борисов могут гордиться этой командой, отметил тренер. Мы заставили "Зенит" включить максимальные обороты и выложить все свои козыри. И хотя борисовчане знали, с каким мощным соперником играют, все же надеялись выиграть.



Напомним, после этой игры в активе БАТЭ два очка. Питерская же команда завоевала первый зачетный балл в нынешней Лиге чемпионов. Ответный матч БАТЭ — "Зенит" теперь пройдет в Минске 5 ноября.