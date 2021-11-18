Прямой эфир

У белорусов золото на этапе Кубка мира по фехтованию среди паралимпийцев-колясочников

18 ноября 2021 20:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Этап Кубка мира по фехтованию среди паралимпийцев колясочников проходит в итальянской Пизе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

У белорусов золото на этапе Кубка мира по фехтованию среди паралимпийцев-колясочников-1

Белорусы отметились золотом. В финальном поединке на шпаге Кристина Феклистова в категории В не оставила шансов хозяйке турнира Паскуино – 7:3. Так же наши девушки Александра Ильемская и Анастасия Костючкова замкнули топ-5. У мужчин лучшим из белорусов был Матвей Доморацкий – 10-е место.  

# Спортивные соревнования # Кристина Феклистова # Анастасия Костючкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккеисты «Динамо-Молодечно» проиграли «Шахтёру» в матче чемпионата Беларуси
18 ноября 2021 20:14

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» проиграли «Шахтёру» в матче чемпионата Беларуси

Белорусские батутисты успешно прошли квалификацию на ЧМ в Баку
18 ноября 2021 20:12

Белорусские батутисты успешно прошли квалификацию на ЧМ в Баку

Трасса длиной в 2 километра. В Раубичах для тренировок спортсменов насыпали лыжню из прошлогоднего снега
18 ноября 2021 20:02

Трасса длиной в 2 километра. В Раубичах для тренировок спортсменов насыпали лыжню из прошлогоднего снега