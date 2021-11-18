У белорусов золото на этапе Кубка мира по фехтованию среди паралимпийцев-колясочников

Этап Кубка мира по фехтованию среди паралимпийцев колясочников проходит в итальянской Пизе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы отметились золотом. В финальном поединке на шпаге Кристина Феклистова в категории В не оставила шансов хозяйке турнира Паскуино – 7:3. Так же наши девушки Александра Ильемская и Анастасия Костючкова замкнули топ-5. У мужчин лучшим из белорусов был Матвей Доморацкий – 10-е место.