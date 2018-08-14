«Тяжелейшая игра нас ждёт». Алексей Бага об ответном матче БАТЭ с «Карабахом» в рамках Лиги Чемпионов 14 августа

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:

«Карабах» в Баку при 30 тысячах болельщиков – это один «Карабах». А «Карабах» на выезде (то, что мы видели, скажем, в Словении или Албании) – это другой «Карабах»: он не слабее, а другая манера игры. Поэтому мы должны держать несколько вариантов ведения игры соперников. Естественно, какие-то есть размышления и наметки на свою игру. Чересчур зыбкое преимущество в один мяч. Тяжелейшая игра нас ждет, я в этом просто убежден. Может быть, небольшое преимущество психологического или стратегического плана у нас, учитывая, что мы забили на выезде. Но оно ни о чем не говорит.

При новом главном тренере БАТЭ набрал отличный ход. На позитив настраивает и то, что с составом у борисовчан, в основном, всё в порядке. Главные потери – Милунович и Гордейчук. И если первый уже готов выйти на поле – он восстановился после травмы колена, но, пока не набрал оптимальных кондиций, то Гордейчука мы сегодня увидим вряд ли.