«Тяжелейшая игра нас ждёт». Алексей Бага об ответном матче БАТЭ с «Карабахом» в рамках Лиги Чемпионов 14 августа

Новости Беларуси. На этой неделе белорусские клубы продолжат борьбу за выход в плей-офф квалификации Еврокубков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня, 14 августа, свой матч в рамках Лиги Чемпионов проведет БАТЭ.
Новости Беларуси. На этой неделе белорусские клубы продолжат борьбу за выход в плей-офф квалификации Еврокубков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня, 14 августа, свой матч в рамках Лиги Чемпионов проведет БАТЭ.
Напомним, что в первой игре против азербайджанского «Карабаха» борисовский клуб добился победы со счетом 1:0. Гол на счету Станислава Драгуна.
Сегодня игра пройдет на «Борисов-Арене». Конечно же, желто-синие планируют развить успех. Хотя все прекрасно понимают, что «Карабах» – очень непростой соперник.
Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
«Карабах» в Баку при 30 тысячах болельщиков – это один «Карабах». А «Карабах» на выезде (то, что мы видели, скажем, в Словении или Албании) – это другой «Карабах»: он не слабее, а другая манера игры. Поэтому мы должны держать несколько вариантов ведения игры соперников. Естественно, какие-то есть размышления и наметки на свою игру. Чересчур зыбкое преимущество в один мяч. Тяжелейшая игра нас ждет, я в этом просто убежден. Может быть, небольшое преимущество психологического или стратегического плана у нас, учитывая, что мы забили на выезде. Но оно ни о чем не говорит.
При новом главном тренере БАТЭ набрал отличный ход. На позитив настраивает и то, что с составом у борисовчан, в основном, всё в порядке. Главные потери – Милунович и Гордейчук. И если первый уже готов выйти на поле – он восстановился после травмы колена, но, пока не набрал оптимальных кондиций, то Гордейчука мы сегодня увидим вряд ли.
Алексей Бага:
Учитывая, что очень тяжелая игра была на выезде, хватает мелких повреждений, болячек, скажем так…
Все готовятся, но болячки, ушибы, еще какие-то потертости, как угодно назовите, но они, я думаю, позволят сыграть ребятам.
Напомним, матч 3-го раунда квалификации Лиги Чемпионов БАТЭ – «Карабах» начнется в 20.00. В случае успеха в этом противостоянии, борисовская команда обеспечит болельщикам еврокубковую осень как минимум в Лиге Европы.