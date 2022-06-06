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Турнир по греко-римской борьбе прошёл в Санкт-Петербурге. Белорусы взяли два золота и две бронзы

06 июня 2022 18:20
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Новости Беларуси. Четыре медали – два золота и две бронзы завоевали белорусские борцы греко-римского стиля на турнире «Белые ночи», который прошел в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования в городе на Неве – с богатой историей, в этом году они состоялись в 34-й раз.

Турнир по греко-римской борьбе прошёл в Санкт-Петербурге. Белорусы взяли два золота и две бронзы-1

Всего в борьбу за медали турнира вступили 10 белорусских представителей греко-римского стиля. В итоге на высшую ступень пьедестала почета поднялись в весовой категории до 55 килограммов Максим Ступакевич, а в категории до 77 килограммов Никита Казаков. Бронзовые награды в активе Артема Кацера – категория до 55 килограммов, и Александра Леончика – категория до 77 килограммов.

# Греко-римская борьба # Максим Ступакевич # Артема Кацера # Александр Леончик # Никита Казаков

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