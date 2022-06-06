Турнир по греко-римской борьбе прошёл в Санкт-Петербурге. Белорусы взяли два золота и две бронзы

Новости Беларуси. Четыре медали – два золота и две бронзы завоевали белорусские борцы греко-римского стиля на турнире «Белые ночи», который прошел в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования в городе на Неве – с богатой историей, в этом году они состоялись в 34-й раз.