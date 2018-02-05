Трёхкратная чемпионка мира по биатлону Парамыгина рассказала, почему «белорусы хорошо стреляют»

Светлана Вячеславовна, скажите, в вашей Олимпиаде в 1994 году была ли установка на медаль от руководства сверху?

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» заслуженный мастер спорта СССР и Республики Беларусь, серебряный призер Олимпийских игр 1994 года по биатлону, трехкратная чемпионка мира, двукратный призер чемпионатов мира, обладательница Кубка мира Светлана Вячеславовна Парамыгина.

Светлана Парамыгина, серебряный призер Олимпийских игр 1994 года по биатлону:

Мне кажется, каждый олимпиец должен отдавать себе отчет, что давление определенное будет всегда. Оно было всегда. Потому что настраивают на медаль, а иначе… Каждому человеку нужно отчитываться, заполнять определенные отчеты, и это всё объяснимо.

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То есть какой-либо прессинг может повлиять на выступления и результаты спортсменов?

Светлана Парамыгина:

Результат, прежде всего, это сумма многих слагаемых, мелочей здесь не бывает. Юрий Альберс говорил про сильный ветер (подробнее об этом читайте здесь). И, действительно, пыль может сбивать с курса.

Всегда белорусские биатлонисты, наша школа славились хорошей стрельбой. И когда иностранцы приезжали в Раубичи, они говорили: «Мы знаем теперь, почему белорусы хорошо стреляют». Мы говорили так хитренько: «Почему?». «Потому что у вас очень сложная роза ветров. На каждой тренировке ветер может дуть по-разному. Поэтому вы и ваши тренеры привыкли, вы к этому уже готовы».

Отрадно, что сегодня не озвучиваются медальные нормы, и нашим атлетам будет выступать намного спокойнее. По крайней мере, давление на них меньше.