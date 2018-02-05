Трёхкратная чемпионка мира по биатлону Парамыгина рассказала, почему «белорусы хорошо стреляют»

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» заслуженный мастер спорта СССР и Республики Беларусь, серебряный призер Олимпийских игр 1994 года по биатлону, трехкратная чемпионка мира, двукратный призер чемпионатов мира, обладательница Кубка мира Светлана Вячеславовна Парамыгина.
Светлана Вячеславовна, скажите, в вашей Олимпиаде в 1994 году была ли установка на медаль от руководства сверху?
Светлана Парамыгина, серебряный призер Олимпийских игр 1994 года по биатлону:
Мне кажется, каждый олимпиец должен отдавать себе отчет, что давление определенное будет всегда. Оно было всегда. Потому что настраивают на медаль, а иначе… Каждому человеку нужно отчитываться, заполнять определенные отчеты, и это всё объяснимо.
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То есть какой-либо прессинг может повлиять на выступления и результаты спортсменов?
Светлана Парамыгина:
Результат, прежде всего, это сумма многих слагаемых, мелочей здесь не бывает. Юрий Альберс говорил про сильный ветер (подробнее об этом читайте здесь). И, действительно, пыль может сбивать с курса.
Всегда белорусские биатлонисты, наша школа славились хорошей стрельбой. И когда иностранцы приезжали в Раубичи, они говорили: «Мы знаем теперь, почему белорусы хорошо стреляют». Мы говорили так хитренько: «Почему?». «Потому что у вас очень сложная роза ветров. На каждой тренировке ветер может дуть по-разному. Поэтому вы и ваши тренеры привыкли, вы к этому уже готовы».
Отрадно, что сегодня не озвучиваются медальные нормы, и нашим атлетам будет выступать намного спокойнее. По крайней мере, давление на них меньше.